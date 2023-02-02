Disney представил новый постер к сериалу "Мандалорец" с маленьким Йодой

Фото: постер сериала "Мандалорец", режиссеры – Рик Фамуйива, Дэйв Филони, Брайс Даллас Ховард; производство – Fairview Entertainment, Golem Creations, Lucasfilm Ltd., Walt Disney Studios

Кинокомпания Disney показала новый постер предстоящего сериала "Мандалорец". Студия поделилась афишей на странице франшизы "Звездные войны" в Twitter.

На постере разместили главного героя и маленького Грогу, которого поклонники сериала прозвали малышом Йодой.

Афишу представили в рамках третьего сезона многосерийной картины. Его премьера состоится 1 марта. Известно, что компания продлила проект на четвертый сезон.

Режиссерами сериала стали Рик Фамуйива, Ли Айзек Чанг и оператор "Черной пантеры" Рэйчел Моррисон. Сценарную группу возглавил создатель проекта Джон Фавро. Последний трейлер "Мандалорца" представили зрителям 17 января.

По сюжету главный герой Дин Джарин полетит на родную планету Мандалор, где постарается восстановить репутацию в глазах соплеменников. В новых сериях продолжится линия, посвященная малышу Грогу – представителю неизвестной трехпалой расы. К ней относится мастер-джедай Йода из оригинальных фильмов.

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