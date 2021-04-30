Роман Полански снимет первый фильм после исключения из Киноакадемии

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Режиссер Роман Полански снимет новогодний фильм "Дворец", действие которого будет разворачиваться в 1999 году перед зимним праздником. Об этом сообщает "Газета.ру".

Главные герои картины – гости отеля в швейцарских Альпах, которые встретились накануне миллениума. Производством фильма займется RAI Cinema, являющаяся кинематографическим подразделением итальянского медиахолдинга RAI.

"Это эпилог целому тысячелетию", – оценил фильм управляющий RAI Cinema Паоло Дель Брокко.

Уточняется, что это будет первая картина, которую Полански снимет после исключения из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году.

Ранее сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо переснимет фильм датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной".

Компания артиста Appian Way при содействии организаций Endeavor Content и Makeready приобрела права на англоязычную версию картины, ранее получившей премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".