Леонардо Ди Каприо переснимет оскароносный фильм "Еще по одной"

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Американский актер Леонардо Ди Каприо переснимет фильм датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Компания артиста Appian Way при содействии организаций Endeavor Content и Makeready приобрела права на англоязычную версию картины, ранее получившей премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ди Каприо также планирует сыграть в ремейке главную роль. В оригинальном фильме "Еще по одной" ключевая партия досталась датскому актеру Мадсу Миккельсену.

Ранее в апреле стало известно, что режиссер фильма "Бабушка легкого поведения" Марюс Вайсберг снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы". Сообщалось, что ключевые элементы картины оставят без изменений.