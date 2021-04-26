Объявлены лауреаты премии "Оскар"

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Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главную награду получила картина "Земля кочевников" Хлои Чжао.
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы не только в сроки проведения "Оскара", но и в привычный формат премии. Впервые она прошла не только на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre, но и в зале вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, – площадке с историей, там снимались более полутора сотен голливудских картин.
93-я церемонию вручения "Оскара" вели актер, лауреат премии "Оскар-2020" Брэд Питт и актриса Зендея, известная российскому зрителю по ролям в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома".
Триумфатор церемонии, как и ожидали критики, – картина "Земля кочевников". Это драма о современных бездомных, которые колесят по США. Теперь герои вестерна — не крутые шерифы и разбойники, как в фильмах сороковых, и не ранимые музыканты и бродяги, а самые обычные люди без крыши над головой.
Режиссер фильма Хлои Чжао забрала статуэтку в номинации "Лучшая режиссерская работа", а Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая роль 60-летней безработной Ферн, получила награду за лучшую женскую роль.
Видео:YouTube/KinomanНаграду в номинации за лучшую мужскую роль присудили Энтони Хопкинсу за роль Энтони в картине "Отец". Картина также победила в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
Видео: YouTube/"В рейтинге"Юн Ё Джон завоевала статуэтку за роль второго плана в картине "Минари". Награду в номинации "Лучший актер второго плана" получил Дэниэл Калуя за роль в картине "Иуда и черный мессия". Композицию Fight for you из этого фильма признали лучшей оригинальной песней.
Фильм "Девушка, подающая надежды" режиссера Эмиральд Феннел получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.
Фильм "Звук металла" забрал статуэтки за "Лучший звук" и "Лучший монтаж".
Не обошли стороной ленту "Манк" – лидер по количеству номинациий победил в категориях "Лучшая операторская работа" и "Лучшая работа художников".
Лента "Ма Рейни: мать блюза" Джорджа Вольфа удостоена наград за лучший грим и прически, а также за лучшие костюмы.
Видео: YouTube/"В рейтинге"Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Довод" Кристофера Нолана.
Датскую ленту "Еще по одной" Томаса Винтенберга признали лучшим иностранным художественным фильмом.
"Душа" признана лучшим полнометражным анимационным фильмом. Он также получил золотую статуэтку за лучшее музыкальное сопровождение.
Лучший короткометражный игровой фильм – "Если что-то случится, я люблю вас". Лента "Мой учитель – осьминог" удостоена премии как лучший документальный полнометражный фильм.
YouTube/"Disney Россия"
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