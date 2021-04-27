СМИ заметили удаление в Китае сообщений о получении Хлоей Чжао "Оскара"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello, Pool
Китайские соцсети и интернет-ресурсы удаляют сообщения о победе режиссера китайского происхождения Хлои Чжао с фильмом "Земля кочевников" на кинопремии "Оскар". Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным источников The Wall Street Journal, власти КНР наложили запрет СМИ на публикацию материалов о Чжао в связи с ее предыдущими публичными высказываниями.
Речь идет о словах Чжао, сказанных в 2013 году в беседе с журналистами. Тогда режиссер заявила, что Китай для нее является местом, где она выросла в окружении лжи.
Чжао в подростковом возрасте переехала из Китая в Великобританию. Затем она отправилась в Соединенные Штаты и окончила Нью-Йоркский университет.
Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" получила главный приз церемонии "Оскар" в 2021 году. Это драма о современных бездомных, которые колесят по США. Чжао забрала статуэтку в номинации "Лучшая режиссерская работа", а Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая роль 60-летней безработной Ферн, получила награду за лучшую женскую роль.
Антон Долин рассказал о фильме Хлои Чжао "Земля кочевников"
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