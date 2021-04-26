Кинокритик оценил победу "Земли кочевников" на премии "Оскар"

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Кинокритик Виктор Матизен в разговоре с Москвой 24 прокомментировал победу картины "Земля кочевников" на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии "Оскар". По ее итогам "Земля кочевников" завоевала награды в трех номинациях. Кроме приза "Лучший фильм", статуэтки удостоилась режиссер фильма Хлоя Чжао и исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд. Последняя победила в номинации "Лучшая актриса".
Кинокритик заявил, что считает победу "Земли кочевников" вполне заслуженной.
"Это хорошая картина. Она очень американская. Там есть воздух, там есть простор дороги. Там есть своеобразное дыхание свободы. Эта картина очень реалистична. Я вполне положительно смотрю на то, что ей присудили главный "Оскар" в этом году", – сказал он.
С точки зрения режиссерской работы для фильма была выбрана полудокументальная манера съемки, продолжает кинокритик. Такой подход в киноиндустрии на сегодняшний момент в моде, указал собеседник Москвы 24.
"В картине снимаются только два профессиональных актера. Это тоже очень привлекает. Картина становится более реалистичной, вросшей в жизнь. В фильме есть определенная философия, настроение, драйв. Там совершенно замечательные пейзажи, прекрасно звучит музыка за кадром. Хорошая, достойная работа", – полагает он.
Отдельно эксперт оценил игру Фрэнсис МакДорманд. Кинокритик назвал ее великой актрисой.
Вместе с тем эксперт уверен, что на массовый прокат и большие сборы в России "Земля кочевников" рассчитывать не сможет. Тем не менее полученный картиной "Оскар" все же положительно скажется на ее кассе, рассуждает кинокритик.
По его словам, ситуация с коронавирусом на конкуренции за награды в этом году никак не отразилась. Эксперт отметил, что в номинантах оказались очень достойные работы.
"Эти картины ничуть не слабее, чем те, которые были в отсутствие COVID-19. Сказать о том, что коронавирус отразился на качестве "Оскара", я бы не смог. Конкуренты как были сильными, так ими и остались", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Ранее в Москве объявили лауреатов премии "Ника". В категории "Лучший фильм" приз забрала картина "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского. Фильм рассказывает о событиях 1962 года, когда в Новочеркасске произошел расстрел мирной демонстрации.
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