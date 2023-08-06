На "Кинопоиске" выйдет сериал по мотивам YouTube-шоу "Кибердеревня"

Фото: кадр из сериала "Кибердеревня"; режиссер – Сергей Васильев; производство – Кинопоиск

Премьера сериала "Кибердеревня", сюжет которого вдохновлен фантастическим YouTube-проектом Birchpunk, состоится осенью 2023 года на "Кинопоиске". Об этом сообщает ТАСС.

Проект представили на фестивале Bubble Weekend в Москве. Как сообщает пресс-служба "Кинопоиска", сериал представит свой взгляд на будущее человечества.

"Он откроет зрителям бескрайний мир XXII века, в котором человечество обустроилось на десятках разных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли, идет 2100 год, люди свободно путешествуют по космосу, и в каждом доме есть по роботу от компании "Ижевск дайнемикс", – сообщает "Кинопоиск".

Сюжет сериала будет разворачиваться вокруг фермера Николая, который живет в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет свое роботизированное хозяйство. Однако благополучию приходит конец, когда на планету прилетает руководитель большой корпорации, который планирует построить на месте деревни завод. Николаю предстоит отправиться на Землю, чтобы спасти свое хозяйство.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Сергей Васильев. Он отметил, что созданный YouTube-проектом мир в сериале обрастет новыми сюжетами. Роль фермера Николая исполнил Сергей Чихачев, уже знакомый зрителям YouTube-проекта Birchpunk.

В сериале также сыграли Григорий Скряпкин, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.

За два года на YouTube-канале Birchpunk вышло 10 видео, а общее количество просмотров превысило 40 миллионов