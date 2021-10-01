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Экономика

11:04

Повышение НДПИ не должно сказаться на доходах бюджетов регионов – поручение Путина

власть экономика регионы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Владимир Путин поручил исключить влияние повышения налогов в сфере добычи полезных ископаемых на доходы региональных бюджетов. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительству РФ при принятии решений о повышении налоговой нагрузки на предприятия ряда отраслей экономики, связанных с добычей твердых полезных ископаемых, обеспечить нейтральность таких решений для бюджетов субъектов Российской Федерации с точки зрения формирования их налоговых и неналоговых доходов", – указано в поручении.

Президент РФ также потребовал предусмотреть в ряде регионов страны постепенное снижение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В течение трех лет после его достижения необходимо будет снизить показатель до 75, 50 и 25% соответственно от объема дотаций, полученных в году достижения критерия выравнивания.

Ранее в августе Владимир Путин объявил, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых. Эта мера вводится для предприятий металлургической отрасли.

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