Минфин предложил увеличить втрое налог на добычу для металлургов – СМИ

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В министерстве финансов РФ предложили увеличить втрое налог на добычу для металлургов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что мировая практика изъятия ренты при добыче твердых полезных ископаемых равна примерно 3–5% выручки компаний, в то время как в РФ этот показатель не превышает 1–2%.

По данным источника, сейчас в правительстве обсуждаются поправки к Налоговому кодексу, по которым коэффициент к ставке НДПИ увеличится до 10.

"Иными словами, механизм должен предусматривать повышение в случае роста цен и снижение в случае резкого падения, которое мы видели не раз", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что следует сделать исключения для месторождений с трудным геологическим строением, потому что увеличение НДПИ для них приведет к серьезным убыткам.

В августе стало известно, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин.