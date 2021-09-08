Переговоры РФ и Швейцарии о пересмотре налогового соглашения состоятся в октябре

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В октябре состоятся переговоры России и Швейцарии о пересмотре налогового соглашения. По словам замглавы Минфина России Алексея Сазанова, РФ направила свое предложение о пересмотре документа.

"Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения", – сказал он во время Московского финансового форума.

Сазанов также отметил, что ответ о готовности вступить в переговоры от Швейцарии уже получен.

В мае Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение от 19 декабря 1996 года между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.