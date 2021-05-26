Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение от 19 декабря 1996 года между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество", – говорится в тексте закона.
В конце марта прошлого года российский президент поручил правительству ввести 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Из-за этого возникла необходимость внести поправки в налоговые соглашения с другими странами.
Нидерландам предложили условия, аналогичные тем, что согласовали с правительствами Кипра, Люксембурга и Мальты. В королевстве отказались от предложения, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам, на что российская сторона не была готова пойти.
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