В Госдуму внесли законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения, заключенного между Россией и Нидерландами во избежание двойного налогообложения и для предотвращения уклонения от уплаты налогов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с изданием в марте прошлого года поручения Владимира Путина об обложении 15-процентным налогом доходов, переводимых за рубеж, возникла необходимость внести поправки в налоговые соглашения с другими странами. Российский Минфин провел переговоры с коллегами из Нидерландов, предложив им условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако обсуждение зашло в тупик.

"Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Данное предложение министерства финансов Королевства Нидерландов не могло быть согласовано российской стороной, поскольку принятие данного подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ с применением пониженных налоговых ставок в отношении таких выплат", – говорится в сообщении.

В связи с тем, что сторонам переговоров не удалось достигнуть компромисса, документ подлежит денонсации, отмечается в пояснительной записке.

По данным правительства России, объем выплат из России в Нидерланды за 2019 год в виде процентов составляет 157,06 миллиарда рублей.

Ранее представители "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию. Там предложили вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень.