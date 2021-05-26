В глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности – Путин

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В российской и глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности. В этих условиях нужно продолжать следить за развитием событий. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

"И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете", – приводит его слова ТАСС.

Необходимо "постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности", а также оценивать динамику основных макроэкономических показателей, считает глава государства.

По его словам, несмотря на трудности, российская экономика постепенно восстанавливается, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели.

Ранее Путин назвал восстановление уровня доходов россиян приоритетной задачей для всех уровней власти.

