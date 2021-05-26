Путин считает восстановление уровня доходов людей приоритетом для властей

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Владимир Путин заявил, что восстановление уровня доходов россиян является приоритетной задачей для всех уровней власти. Об этом он сказал во время совещания по экономическим вопросам.

"Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", – отметил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по борьбе с бедностью в России имеет определенные препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечалась во II квартале года – падение составило 7,9%.