Опрос показал, какое домашнее животное дороже всего содержать в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Среди владельцев домашних животных хозяева собак больше всех тратятся на любимцев. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Авито Услуги". Результаты опроса есть в распоряжении Москвы 24.
Выяснилось, что большинство россиян (около 61%) тратят на своих питомцев до трех тысяч рублей в месяц. У 29% респондентов на содержание домашних животных уходит от трех до пяти тысяч рублей. Еще 8% опрошенных ежемесячно выделяют на любимцев от пяти до восьми тысяч рублей. И только 2% хозяев содержание домашних животных обходится дороже восьми тысяч рублей.
Во время отпуска расходы на домашних животных вырастают, пришли к выводу эксперты сервиса.
"За недельный отпуск вдали от собаки или кошки заботливые хозяева заплатят около пяти тысяч рублей. В эту стоимость войдет зоогостиница или услуги по передержке, а также набор базовых уходовых процедур. Владельцы пернатых друзей и рыбок в аквариуме заплатят меньше – около двух тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Также опрос "Авито Услуг" показал, что подавляющее большинство россиян (80%) содержат одного или нескольких домашних животных. Самыми популярными питомцами оказались кошки и собаки. В то же время 13% респондентов в возрасте до 35 лет завели себе грызунов.
Ранее были названы самые популярные среди жителей Москвы породы кошек. По данным комитета ветеринарии столицы, фаворитом является британская порода. Кроме того, спрос наблюдается на сиамских, ориентальных, бенгальских и породу бурма.
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