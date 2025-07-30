Агроном Воробьев: в августе необходимо подготовить огород к зиме

Август – время активных работ на дачных участках: пора сбора урожая и подготовки сада к осенним холодам. Что необходимо сделать в первую очередь, расскажет Москва 24.

Что посеешь второй раз

В августе многие дачники занимаются высадкой "второго урожая". Этот период подходит для того, чтобы успеть повторно вырастить, например, редис и пекинскую капусту, рассказал Москве 24 агроном Михаил Воробьев.

"Это растения короткого дня: в середине лета они уходят в стрелку из-за того, что день слишком длинный. А вот в конце августа длина дня сокращается до 16 часов и меньше, и для них это оптимальное время для наращивания", – сказал он.



Михаил Воробьев агроном Можно также посеять зеленый лук, укроп, руколу, кинзу и салат. Эти культуры можно выращивать на протяжении всего дачного сезона.

Кроме того, эксперт дал совет для тех, кто хочет вырастить на одном дереве плоды разных сортов.

"Первая декада августа – это оптимальное время для окулировки (прививки глазком, или, иначе говоря, почкой). Прививают либо сеянцы, либо уже взрослые деревья, если хотят, чтобы на одном дереве было несколько сортов. Это наиболее щадящая прививка в отличие от копулировки, при которой нужно обрезать и прививать в это место черенок желаемого сорта", – объяснил Воробьев.

Список дел

В последний летний месяц уже нужно готовить землю к следующему сезону, и дачникам важно прибегнуть к помощи сидератов – растений, которые нужны для улучшения почвы (в народе они больше известны как "зеленые удобрения"), отметил Воробьев.

"К ним относятся рожь, пшеница, горчица, однолетний люпин, фацелия, вико-овсяная смесь (однолетние бобово-злаковые растения. – Прим. ред.). Их высевают очень густо, а когда они вырастают до 20−25 сантиметров, перекапывают и заделывают в почву. Там они перегнивают, разрыхляют землю и насыщают ее питательными веществами. Очень полезная манипуляция", – отметил агроном.





Михаил Воробьев агроном Заодно сидераты помогают избавиться от вредителей и болезней растений, поскольку они практически не имеют общих "врагов" с овощными культурами, которые обычно сажают в огородах.

Кроме того, вторая половина августа подходит для других видов удобрения почвы перед зимовкой.

"Под растения вносят фосфорно-калийные удобрения, калимагнезию, сульфат калия, хлорид калия. Есть хороший, но дорогой вариант – это монофосфат калия. А есть совершенно бесплатное удобрение – древесная зола, ее вносят под многолетние растения, яблони, груши, крыжовник, смородину, чтобы они подготовились к зиме", – добавил он.

Однако последнее удобрение подходит не для всего. Агроном отметил, что его нельзя использовать для рододендронов, голубики, брусники и клюквы. Зола нейтрализует кислотность почвы, которая этим растениям просто необходима, заключил Воробьев.