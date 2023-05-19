Мишустин встретится с Си Цзиньпином в Китае 22–23 мая

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Председатель правительства России Михаил Мишустин 23–24 мая посетит Китай с официальным визитом, во время которого проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает RT со ссылкой на заявление российского кабмина.

Отмечается, что темами переговоров станут актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Кроме того, в планах Мишустина выступить на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Ранее в Госдуме призвали ориентировать детей на китайский, испанский и арабский языки. По мнению депутата Султана Хамзаева, преобладание английского языка уходит в прошлое по вине западных стран.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ назвал английский язык мертвым. Парламентарий призвал к общению на национальных языках и обратил особое внимание на китайский.