Путин назвал второй квартал 2022 года самым трудным периодом для экономики РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назвал второй квартал 2022 года самым трудным для российской экономики.

"Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса, когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни", – сказал президент.

При этом, как пояснил российский лидер, выбранная тогда властями и бизнесом стратегия сработала. Сейчас модель все больше набирает силу.

Вместе с тем Путин заявил о росте российского ВВП на 3,3% в апреле 2023 года. По итогам текущего года власти ожидают подъем показателя еще на 1,5–2%. По словам президента, макроэкономический показатель позволит России сохранить место в рейтинге ведущих мировых стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не находится в экономической изоляции. По его словам, на смену ушедшим предложениям всегда приходят новые. Вакуума в экономическом сегменте России нет, заключил представитель Кремля.



Путин на ПМЭФ детально оценит ситуацию в мире