Песков заявил, что Россия не находится в экономической изоляции

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Российская сторона не находится в экономической изоляции, вакуума в этом вопросе быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва заинтересована во взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.

До этого министр экономического развития Максим Решетников выразил мнение, что российской экономике могут помочь только частные инвестиции. По его словам, Москве следует двигаться лишь по этому направлению и другого пути нет.