15:05Экономика
Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин заявил, что его выступление будет посвящено развитию России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин на ПМЭФ даст оценку положению дел в экономике. По словам Пескова, для выступления российского лидера подготовлен "очень солидный материал".
Модератором сессии является политолог Дмитрий Саймс.
Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ
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