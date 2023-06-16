Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ

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Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин заявил, что его выступление будет посвящено развитию России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин на ПМЭФ даст оценку положению дел в экономике. По словам Пескова, для выступления российского лидера подготовлен "очень солидный материал".

Модератором сессии является политолог Дмитрий Саймс.

Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ