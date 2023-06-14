Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Фото: kremlin.ru

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет большим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства готовится выступить перед гостями форума. Российский лидер, скорее всего, выйдет на сцену около 14:00, сказал он.

"Будет большое выступление президента, затем дискуссия", – сообщил Песков, уточнив, что сессия продлится около двух часов.

Между тем пресс-секретарь Путина заявил, что модератора пленарной сессии ПМЭФ уже выбрали. При этом раскрывать его личность Песков не стал, уточнив, что информацию огласят своевременно.

Форум продлится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.



Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге