В Санкт-Петербурге официально открылся ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начал свою работу в Санкт-Петербурге, он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Отмечается, что на форуме будут представлены региональные стенды, в том числе свои стенды продемонстрируют новые регионы России. Согласно данным фонда "Росконгресс", в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Главным событием форума станет пленарное заседание. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин выступит перед участниками ПМЭФ.

В этом году программа форума была разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет" и "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Также в рамках мероприятия состоится региональный консультативный форум Деловой двадцатки (B20), молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, форум, посвященный лекарственной безопасности, мероприятие "Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний.

Во время ПМЭФ будут проведены шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Индии и Китая.

В первый день форума, 14 июня, будет организован День международной кооперации МСП, который станет новым форматом диалога между российским и зарубежным бизнесом.

Ранее Песков заявлял, что многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ. Он добавил, что Кремль пока не будет называть конкретных представителей бизнеса, желающих принять участие в форуме.



Во время ПМЭФ в Петербурге приняты дополнительные меры безопасности