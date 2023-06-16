Путин назвал открытость экономики важным принципом для исключения самоизоляции России

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Открытость экономики является важным аспектом для того, чтобы Россия не пришла к самоизоляции. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Курс на открытость экономики – это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", – заявил президент.

Глава государства обратил внимание, что Россия, преодолевая трудности 2022 года, расширила контакты с партнерами, отличающимися надежностью и ответственностью. Сегодня, по его словам, такие страны выступают двигателями мировой экономики.

В частности, российские партнеры, заявил Путин, не поддаются хамскому давлению, а руководствуются собственными национальными интересами и убеждениями. Благодаря работе с ними страна нарастила объемы взаимной торговли на несколько десятков процентов.

"Это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура", – сказал российский лидер.

В ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ президент ранее назвал второй квартал 2022 года самым сложным для отечественной экономики. При этом, как пояснил российский лидер, выбранная тогда властями и бизнесом стратегия, сработала. Сейчас модель все больше набирает силу.



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