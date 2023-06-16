Россия слезает с нефтяной иглы – Путин

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Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия постепенно слезает с нефтяной иглы, а сама тенденция набирает обороты.

"Российская часть аудитории наверняка помнит, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?" Постепенно эта тенденция набирает оборот", – сказал Путин.

В своей речи Путин также отметил рекордно низкий уровень безработицы в РФ. По его словам, показатель составляет 3,3%. В ответ гости ПМЭФ отреагировали громкими аплодисментами.

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ. Ранее сообщалось, что его выступление затронет тему развития российской экономики.

Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ