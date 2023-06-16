Путин предложил расширить программу льготного кредитования турбизнеса

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Во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса. Он предложил включить в нее строительство круглогодичных парков развлечения, аквапарков и горнолыжных курортов.

Президент также заявил, что в ближайшие два года необходимо выделить 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц в РФ.

Ранее он назвал второй квартал 2022 года самым трудным для российской экономики. При этом, как пояснил российский лидер, выбранная тогда властями и бизнесом стратегия, сработала. Сейчас модель все больше набирает силу.

Также на сессии ПМЭФ Путин отметил, что безработица в России сейчас находится на таком низком уровне, на котором она не была никогда. Все присутствующие в зале отреагировали на озвученные президентом цифры громкими аплодисментами.