Золотов сообщил, что в Росгвардии появятся тяжелые вооружения

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В Росгвардию планируется ввести тяжелые вооружения, включая танки, заявил глава федерального управления Виктор Золотов. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования", – сказал Золотов журналистам.

По его словам, данная инициатива обсуждалась с президентом Владимиром Путиным.

Ранее подразделения Росгвардии участвовали в построении на Соборной площади Москвы, заслушав речь Путина о результатах попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

Президент РФ отметил, что российские службы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан, а также уберегли Родину от потрясений. Путин подчеркнул, что силовые структуры России предотвратили худший сценарий мятежа.

ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, устроила мятеж в РФ, что стало причиной напряженности в стране. Основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих бойцов на Москву. Во время продвижения по стране ЧВК сообщила о захвате штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Свои действия Пригожин обосновал тем, что российская армия якобы атаковала тыловые лагеря группы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Путин обратится в Кремле к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа