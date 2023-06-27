Песков заявил, что Путин проявил волю для избежания худшего сценария на фоне мятежа в РФ

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Российские службы проделали огромную работу, а Владимир Путин проявил волю, чтобы не допустить худшего сценария на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, соглашения, которые были озвучены во избежание худшего развития событий, на данный момент реализовываются.

"Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию", – поделился Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда держит свое слово. Это касается как международных дел, так и внутренних, отметил пресс-секретарь российского лидера. Вместе с этим он выразил надежду, что все договоренности будут осуществляться беспрекословно.

Действия ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, стали причиной напряженности в России. Основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих бойцов на Москву. Во время продвижения по РФ ЧВК захватили в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

В Минобороны России назвали информацию об ударе не соответствующей действительности, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

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