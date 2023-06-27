Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время обращения в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну на территории России.

Он отметил, что российские службы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан, а также уберегли Родину от потрясений. По его словам, российские военнослужащие в трудный для государства час встали на пути у смуты. Путин подчеркнул, что итогом этого мог бы быть хаос.

Российский лидер заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг. Он предложил почтить их память минутой молчания.

Во время обращения к военным он также отметил, что ВС РФ не снимали боевые подразделения из зоны проведения спецоперации.

"Части Минобороны, росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО", – поделился президент.

Вместе с этим, считает Путин, оперативная работа силовиков позволила обойтись без жертв среди мирного населения.

В ходе обращения он подчеркнул, что решимость и мужество военнослужащих вместе с консолидацией общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил России, правоохранительных органов и специальных служб. Президент отметил их отвагу, доблесть и верность стране.

Комментируя ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что российские службы проделали огромную работу. По словам представителя Кремля, Путин проявил волю, чтобы не допустить худшего сценария.

ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, устроила мятеж в РФ, что стало причиной напряженности в стране. Основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих бойцов на Москву. Во время продвижения по стране ЧВК сообщила о захвате штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Свои действия Пригожин обосновал тем, что российская армия атаковала тыловые лагеря группы.

В Минобороны России назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.



Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам