Облачная погода с осадками ожидается в Москве 26 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя со снегом и до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве и Подмосковье 26 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами может быть гололедица. Температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов тепла, по области столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет 750 миллиметров ртутного столба.

Как ранее рассказывала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление ожидается в середине марта. По словам синоптика, предварительно, март в городе будет с положительной аномалией.

Между тем январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В настоящее время температурный рекорд принадлежит январю 2020 года. Тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.

