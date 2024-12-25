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25 декабря, 07:45

Транспорт

"Мой район. Новости": станцию метро "Серебряный бор" начали строить в Москве

"Мой район. Новости": станцию метро "Серебряный бор" начали строить в Москве

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В Москве начали строить станцию метро "Серебряный бор" Рублево-Архангельской линии. Она появится вдоль улицы Паршина возле спортивного комплекса "Октябрь".

Сейчас специалисты прокладывают до станции тоннель. Новая графитовая ветка от небоскребов пройдет через деловой район и уйдет за МКАД к Новорижскому шоссе. Также будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линию метро. Для пассажиров экономия в пути до центра составит 30 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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