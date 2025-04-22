Больше 50% поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону

Больше половины поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подготовили к летнему сезону, сообщил перевозчик. Специалисты уделяют особое внимание системам климат-контроля, вентиляции, видеонаблюдения, освещения и связи пассажиров с локомотивной бригадой.

На данный момент осмотр прошли 190 электропоездов из 350, рассказал заместитель главного инженера ЦППК Валерий Фурцев. По его словам, в рамках подготовки подвижного состава проводится определенный цикл работ, связанный с проверкой и осмотром, диагностикой механического и электрического оборудования.

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