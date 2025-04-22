Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 23:15

Транспорт

Больше 50% поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону

Больше 50% поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону

Новости регионов: четыре человека пострадали после взрывов во Владимирской области

"Московский патруль": в столице тестируют проекционные пешеходные переходы

Оформленная к 80-летию Победы "Ласточка" отправилась в первый рейс

В столице выбран победитель конкурса на высотный проект в Филях

Новости Москвы: пик автомобильного трафика ожидается 1 мая

Парад исторических трамваев прошел в Москве

Штрафы до 100 тыс рублей грозят за нарушения аренды электросамокатов

Москвичам напомнили о штрафах за неправильную аренду самокатов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 апреля

Больше половины поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подготовили к летнему сезону, сообщил перевозчик. Специалисты уделяют особое внимание системам климат-контроля, вентиляции, видеонаблюдения, освещения и связи пассажиров с локомотивной бригадой.

На данный момент осмотр прошли 190 электропоездов из 350, рассказал заместитель главного инженера ЦППК Валерий Фурцев. По его словам, в рамках подготовки подвижного состава проводится определенный цикл работ, связанный с проверкой и осмотром, диагностикой механического и электрического оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика