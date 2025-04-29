Летний тариф заработает на речном электротранспорте в столице с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Летний тариф будет работать на речном электротранспорте с 1 мая по 30 сентября, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Жители и гости города смогут оплатить поездку на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка". Стоимость проезда составит 300 рублей в будние дни и 450 – в выходные и праздничные дни.

Оплата проезда также доступна по банковской карте и Системе быстрых платежей (СБП) – 350 и 500 рублей в будние и выходные, праздники соответственно.

Кроме того, при использовании биометрии в качестве способа оплаты стоимость проезда составит 200 рублей в будние и 350 – в праздничные и выходные дни. Тем временем для обладателей абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость, поэтому для них ничего не меняется.

Старт сезону летней речной навигации дал Сергей Собянин 24 апреля. К этому моменту городские службы привели в порядок набережные, парапеты и ограждения, а также обновили сходы к воде, гранитные и бетонные основания причалов и резиновые отбойники. Также появилась новая разметка ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку пассажиров.