Новости

Новости

16 декабря, 10:33

Транспорт

Расписание электричек на нескольких направлениях МЖД изменится с 17 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек изменится с 17 декабря на Савеловском, Белорусском, Киевском и Горьковском направлениях. Также будут скорректированы графики движения поездов МЦД-1, МЦД-4 и аэроэкспрессов, сообщили в телеграм-канале МЖД.

В ночное время с 23:30 17 декабря до 05:00 18 декабря, а также в аналогичные часы с 18 на 19 декабря будут организованы технологические окна на строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская. Работы связаны с дальнейшим строительством пассажирской инфраструктуры.

С 23:00 19 декабря до 06:00 20 декабря и в те же часы с 20 на 21 декабря на участке Фили – Кунцево-1 проведут модернизацию объектов энергоснабжения.

В период с 20 на 21 декабря на перегоне Москва-Сортировочная – Внуково запланировано обновление программного обеспечения системы управления движением поездов.

На участке Талдом – Савелово 22 декабря с 08:05 до 18:30, а также в это же время 23 и 24 декабря состоится завершающий этап путевых работ.

МЖД просит пассажиров заранее проверять расписание поездов.

Ранее Сергей Собянин отметил, что за 6 лет работы Московских центральных диаметров москвичи и гости столицы совершили почти 1,6 миллиарда поездок. По его словам, ежедневно МЦД используют до 500 тысяч пассажиров.

транспортгород

