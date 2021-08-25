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Общество

25 августа, 18:56

Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Теледоктор Сергей Агапкин рассказал, как можно стабилизировать кровяное давление без таблеток. По его словам, необходимо пересмотреть своей рацион питания, добавить в него полезные продукты и увеличить физическую активность.

"Предпочтение нужно отдавать жирным сортам морской рыбы. К ним относятся палтус, сайра, скумбрия, килька. Она содержит омега-3, которая положительно влияет на состояние сосудов. Фасоль – это источник пищевых волокон, который является средством снижения уровня холестерина и источником растительного белка", – сказал он в эфире канала "Россия 1".

Агапкин отметил важность употребления кисломолочных продуктов, поскольку состояние микрофлоры кишечника сказывается на давлении.

"Овощи и фрукты – это источник сосудоукрепляющих витаминов C и P. Плюс ко всему большая часть овощей является источником калия, который выводит воду из организма и снижает давление", – добавил он.

Крепкий чай и кусочек горького шоколада на десерт помогут снизить вязкость крови и нормализовать давление, считает врач.

Ранее эксперты назвали защищающие от простуды и гриппа продукты осенней тарелки. В сезон ОРВИ важно употреблять жирную рыбу, йогурты, цитрусовые, картофель и миндаль.

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