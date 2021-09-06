Россиян предупредили о штрафе в 200 тыс рублей за подглядывание в окна

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За систематическое подглядывание в чужие окна грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, рассказала юрист Михаил Хохолков.

Он отметил, что подобные действия расцениваются как вторжение в частную жизнь. Под это определение, уточнил эксперт, попадает все, что находится и происходит внутри жилого помещения, включая предметы интерьера.

"Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия", – приводит слова юриста РИА Недвижимость.

Хохолков уточнил, что главным предметом доказывания в таких делах является намеренность наблюдения.

"Самое сложное для жителя – зафиксировать намеренное наблюдение за собой. <...> На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают – вы снимаете", – пояснил эксперт.

В то же время он добавил, что жители первых этажей в принципе не защищены от посторонних глаз, поэтому со случайно брошенным взглядом в окно можно смириться.

"Прохожий находится на улице, в общественном месте, и запретить ему смотреть туда, куда ему хочется, нельзя. Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне", – объяснил Хохолков.

Он также добавил, что самым подходящим решением для жителей первых этажей для защиты приватности жилья являются плотные шторы или жалюзи.

Ранее юристы предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. По словам экспертов, например, покупка "липовой" регистрации или попытка получить налоговый вычет, на который гражданин даже не имеет права, являются уголовным преступлением, однако часто россияне совершают эти действия, не подозревая, что они незаконны.