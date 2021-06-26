Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом

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За городом автомобилистов могут оштрафовать за отсутствие аптечки, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, нарушение правил перевозки детей и мойку машины на дачном участке.
Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Он отметил, что штраф за мойку машины на дачном участке с использованием моющих средств может составить от одной до двух тысяч рублей.
"Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. <...> Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Кроме того, за нарушение правил перевозки детей придется заплатить штраф в размере три тысячи рублей, за провоз животных на руках или задней полке салона – 500 рублей.
С 1 сентября в России заработает новый порядок получения штрафов с автоматических камер. Осенью все уведомления и копии постановлений будут доступны на портале госуслуг. Чтобы получить к ним доступ, автовладельцу нужно будет подписаться на соответствующую услугу.
В России с 1 сентября изменится порядок получения штрафов для автомобилистов
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