Юрист предупредил о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом

Фото: depositphotos/photographee.eu

За городом автомобилистов могут оштрафовать за отсутствие аптечки, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, нарушение правил перевозки детей и мойку машины на дачном участке.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Он отметил, что штраф за мойку машины на дачном участке с использованием моющих средств может составить от одной до двух тысяч рублей.

"Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. <...> Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Кроме того, за нарушение правил перевозки детей придется заплатить штраф в размере три тысячи рублей, за провоз животных на руках или задней полке салона – 500 рублей.

С 1 сентября в России заработает новый порядок получения штрафов с автоматических камер. Осенью все уведомления и копии постановлений будут доступны на портале госуслуг. Чтобы получить к ним доступ, автовладельцу нужно будет подписаться на соответствующую услугу.