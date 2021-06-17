Россиян предупредили о новых штрафах за парковку

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Новые штрафы за парковку ожидают россиян в ближайшее время. Об этом сообщил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин в интервью агентству "Прайм".

Специалист напомнил, что машину нельзя оставлять на выделенных во дворах местах для спецтехники. При этом Уткин пояснил, что сейчас штрафов за такое нарушение не предусмотрено.

"Нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей", – подчеркнул юрист.

Кроме того, другой новый штраф уже появился для тех, кто оставляет машину на платных парковках в зоне действия знака "Остановка запрещена" с табличкой, обозначающей такси. Эксперт предупредил, что при данном нарушении помимо штрафа в три тысячи рублей автомобиль также могут эвакуировать.

Ранее в ГИБДД сообщили, что водителей при ДТП не будут штрафовать за отсутствие техосмотра. Там также напомнили, что автомобилисты все равно должны проверять свои автомобили перед каждой поездкой.