Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Владимир Путин поручил разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов. Данным вопросом будет заниматься министерство просвещения РФ.

"Разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра "Артек", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей. По его словам, необходимо уделить особое внимание тому, чтобы контрольные мероприятия в отношении таких организаций проводились с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность.