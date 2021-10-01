В России 2023 год станет Годом педагога и наставника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

2023 год в России станет Годом педагога и наставника. Соответствующий документ поручил подготовить президент РФ Владимир Путин.

"Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Документ должен быть подготовлен к 15 июня 2022 года.

До 15 ноября 2022 года необходимо разработать и утвердить план мероприятий по празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

Ранее Минобрнауки утвердило минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы на следующий год. По русскому языку, литературе и географии назначили 40 баллов, а по математике, физике, биологии, химии – 39 баллов.