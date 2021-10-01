Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минобрнауки РФ утвердило минимальный балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы на будущий год. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что по обществознанию назначено 45 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44 балла, по русскому языку, литературе и географии – 40 баллов, по математике, физике, биологии, химии – 39 баллов, по истории – 35 баллов, по иностранному языку – 30 баллов.

Контролировать исполнение приказа будет замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Ранее министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков не поддержал идею об отмене единого государственного экзамена для школьников, планирующих поступать на гуманитарные направления. По его мнению, было бы неправильно выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ.

Вместе с тем министр заметил, что существующую систему можно и нужно развивать и улучшать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания.

