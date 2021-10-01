Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об использовании госсимволов РФ в школах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября подготовить доклад об использовании государственных символов в российских школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Рассмотреть совместно с администрацией президента РФ вопросы об использовании государственных символов РФ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов РФ", – говорится в сообщении.
Ответственными за исполнение данного поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.
С идеей введения в российских школах церемонии поднятия государственного флага на встрече с Владимиром Путиным выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов. Президент положительно оценил это предложение и отметил, что его реализацию профинансируют из госбюджета.
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