Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об использовании госсимволов РФ в школах

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Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября подготовить доклад об использовании государственных символов в российских школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть совместно с администрацией президента РФ вопросы об использовании государственных символов РФ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов РФ", – говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.

С идеей введения в российских школах церемонии поднятия государственного флага на встрече с Владимиром Путиным выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов. Президент положительно оценил это предложение и отметил, что его реализацию профинансируют из госбюджета.