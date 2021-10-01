Путин поручил создать цифровую платформу для психологической помощи школьникам

Фото: depositphotos/p.brazauskas

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать концепцию онлайн-ресурса, предназначенного для оказания психологической помощи школьникам и их родителям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"....а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта "Образование", – говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения – 15 декабря 2021 года.

До этого Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

Данное поручение адресовано Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям регионов.