В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Предложение проводить психологические консультации для учеников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов заслуживает одобрения. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации школьников.

"Надо отметить, что Ирина Волынец – очень неравнодушный общественный деятель, многодетная мама, которая сегодня занимается вопросами защиты материнства и детства Республики Татарстан. Она регулярно предлагает разного рода идеи. Некоторые из них – реализуемые, некоторые – частично реализуемые", – сказал Нилов.

Он добавил, что в любом случае хорошо, когда звучат разные предложения и происходит общественная дискуссия социального характера.

Парламентарий обратил внимание на серьезную психологическую нагрузку, которую оказывает ОГЭ и ЕГЭ на детей, из-за чего помощь действительно может потребоваться. Депутат привел в пример случаи, когда умные ребята не набирали нужные баллы из-за дискомфорта ситуации. При этом стресс испытывали и их родители.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

