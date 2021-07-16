В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников

12:35
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Предложение проводить психологические консультации для учеников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов заслуживает одобрения. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации школьников.
"Надо отметить, что Ирина Волынец – очень неравнодушный общественный деятель, многодетная мама, которая сегодня занимается вопросами защиты материнства и детства Республики Татарстан. Она регулярно предлагает разного рода идеи. Некоторые из них – реализуемые, некоторые – частично реализуемые", – сказал Нилов.
Он добавил, что в любом случае хорошо, когда звучат разные предложения и происходит общественная дискуссия социального характера.
Парламентарий обратил внимание на серьезную психологическую нагрузку, которую оказывает ОГЭ и ЕГЭ на детей, из-за чего помощь действительно может потребоваться. Депутат привел в пример случаи, когда умные ребята не набирали нужные баллы из-за дискомфорта ситуации. При этом стресс испытывали и их родители.
Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: