Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:35

В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников

образование общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Предложение проводить психологические консультации для учеников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов заслуживает одобрения. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации школьников.

"Надо отметить, что Ирина Волынец – очень неравнодушный общественный деятель, многодетная мама, которая сегодня занимается вопросами защиты материнства и детства Республики Татарстан. Она регулярно предлагает разного рода идеи. Некоторые из них – реализуемые, некоторые – частично реализуемые", – сказал Нилов.

Он добавил, что в любом случае хорошо, когда звучат разные предложения и происходит общественная дискуссия социального характера.

Парламентарий обратил внимание на серьезную психологическую нагрузку, которую оказывает ОГЭ и ЕГЭ на детей, из-за чего помощь действительно может потребоваться. Депутат привел в пример случаи, когда умные ребята не набирали нужные баллы из-за дискомфорта ситуации. При этом стресс испытывали и их родители.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать