Путин поручил кабмину разработать меры по созданию условий для работы детских лагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря проработать меры по созданию благоприятных условий для работы детских лагерей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях", – говорится в списке поручений.

Отмечается, что правительство должно уделить особое внимание тому, чтобы контрольные мероприятия в отношении таких организаций проводились с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил Роспотребнадзору и Минпросвещения до 15 ноября рассмотреть предложения по совершенствованию меню школьных столовых. Речь идет о предложениях, подготовленных Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" по итогам реализации проекта "Шеф в школе".