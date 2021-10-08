Путин поручил изменить систему оценок по физкультуре в школьных аттестатах

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Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2022 года скорректировать порядок заполнения школьных аттестатов, внеся изменения в "зачетную" систему оценок по физкультуре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок заполнения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, изменений, направленных на исключение возможности выставления итоговой отметки "зачтено" по учебному предмету "Физическая культура", – говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Отмечается, что исключение составят случаи, когда оценка выставляется учащимся, отнесенным к специальной медицинской группе для занятий физкультурой.

Ранее Путин поручил правительству до 15 декабря проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата и специалитета.

Договоры о целевом обучении смогут содержать требования об успеваемости обучающихся, за невыполнение которых можно будет разорвать контракт без штрафных санкций со стороны заказчика.