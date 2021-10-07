Омбудсмен оценил идею бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев поддержал идею бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям. По его словам, такая инициатива должна затрагивать и другие профессиональные направления.

"Я считаю, что не только по IT второе высшее должно быть бесплатным, но и вообще в принципе должно быть бесплатным. Потому что стимулирование людей к повышению знаний, к повышению собственной грамотности, компетентности – это очень выгодно для государства, выгодно в целом для нас как для общества", – сказал он в беседе с RT.

По словам Мариничева, первое высшее образование должно стать нормой для всех россиян, поскольку нехватка IT-специалистов наблюдается во всех сферах.

"Нехватка наблюдается везде, потому что любое производство на сегодня – это не что иное, как IT. Соответственно, эти знания должны быть прописными, как знание азбуки, арифметики", – отметил эксперт.

С предложением о введении бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Депутат отметил, что в России наблюдается большая нехватка IT-специалистов, поэтому, по его словам, данная проблема требует оперативного решения.

Также он уточнил, что нужно решать эту проблему в связи с тем, что сейчас в стране идет активное развитие информационных технологий и увеличение их роли в жизни общества и в экономике.

