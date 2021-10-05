TikTok и Минпросвещения РФ запустили конкурс для преподавателей

В России 5 октября отмечается День учителя. В этот же день начинается конкурс для учителей от Минпросвещения и TikTok.

За лучшие ролики обещают смартфоны последнего поколения. Участвовать могут все желающие. Достаточно преподавать в России, снять познавательное видео и выложить в Сеть с хештегом #УчителяТикТок.

Участников оценят в трех номинациях: "Самый креативный учитель", "Лучший познавательный ролик" и "Учитель – открытие". Конкурс продлится месяц. Итоги подведут после 5 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.