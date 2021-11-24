Песков прокомментировал идею Бастрыкина отменить ЕГЭ

13:28
Фото: Агентство "Москва"
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, предложивший отменить ЕГЭ для школьников, обладает широким кругозором и имеет личное мнение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета.
"Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно будут выстраивать линию по развитию нашей системы образования", – цитирует Пескова РИА Новости.
Александр Бастрыкин ранее заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила призыв отменить ЕГЭ в качестве аттестационного экзамена в России. Парламентарий отметила, что ЕГЭ является испытанием для нервов как взрослых, так и выпускников, однако данный экзамен снял вопрос о коррумпированности процедуры аттестации и позволил способным детям поступить в лучшие вузы страны.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, в свою очередь, заявила, что проверку знаний с помощью ЕГЭ и ОГЭ надо как минимум изменить.
Глава СК предложил отменить ЕГЭ и вернуть советскую школу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: