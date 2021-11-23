Организаторы ОГЭ и ЕГЭ опубликовали утвержденные демоверсии заданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал утвержденные демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ 2022 года, сообщает ТАСС.

Задания были доработаны по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованы научно-методическими советами ФИПИ.

Материалы помогут учащимся разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ в будущем году.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о планах на конец текущего учебного года, учитывая пандемию и нестабильную ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Дистанционной сдачи ЕГЭ не планируется. Окончательно с форматом экзаменов обещают определиться в ближайшее время.

Кроме того, в выпускных параллелях хотят вернуть ЕГЭ по базовой математике. При этом досрочный период сдачи могут отменить из-за ситуации с COVID-19.

В Рособрнадзоре также заявили, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. В ведомстве считают, что это может привести к понижению качества образования в стране.

Кроме того, специалисты полагают, что единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.

