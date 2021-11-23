Организаторы ОГЭ и ЕГЭ опубликовали утвержденные демоверсии заданий

15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал утвержденные демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ 2022 года, сообщает ТАСС.
Задания были доработаны по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованы научно-методическими советами ФИПИ.
Материалы помогут учащимся разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ в будущем году.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали о планах на конец текущего учебного года, учитывая пандемию и нестабильную ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Дистанционной сдачи ЕГЭ не планируется. Окончательно с форматом экзаменов обещают определиться в ближайшее время.
Кроме того, в выпускных параллелях хотят вернуть ЕГЭ по базовой математике. При этом досрочный период сдачи могут отменить из-за ситуации с COVID-19.
В Рособрнадзоре также заявили, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. В ведомстве считают, что это может привести к понижению качества образования в стране.
Кроме того, специалисты полагают, что единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.
В Минобрнауки рассказали, с какими баллами ЕГЭ можно поступить в вузы в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: