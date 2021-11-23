В Госдуме оценили призыв отменить ЕГЭ в России

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила призыв отменить ЕГЭ в качестве аттестационного экзамена в России. Об этом сообщает RT.
Парламентарий отметила, что ЕГЭ является испытанием для нервов как взрослых, так и выпускников, однако данный экзамен снял вопрос о коррумпированности процедуры аттестации и позволил способным детям поступить в лучшие вузы страны.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, в свою очередь, заявила, что проверку знаний с помощью ЕГЭ и ОГЭ надо как минимум изменить.
"Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться", – отметила эксперт.
Леткова подчеркнула, что сдавать экзамены следует в "человеческой форме", а не побуждать школьников к заучиванию ответов.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.
В Минобрнауки рассказали, с какими баллами ЕГЭ можно поступить в вузы в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: