В Госдуме оценили призыв отменить ЕГЭ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила призыв отменить ЕГЭ в качестве аттестационного экзамена в России. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметила, что ЕГЭ является испытанием для нервов как взрослых, так и выпускников, однако данный экзамен снял вопрос о коррумпированности процедуры аттестации и позволил способным детям поступить в лучшие вузы страны.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, в свою очередь, заявила, что проверку знаний с помощью ЕГЭ и ОГЭ надо как минимум изменить.

"Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться", – отметила эксперт.

Леткова подчеркнула, что сдавать экзамены следует в "человеческой форме", а не побуждать школьников к заучиванию ответов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.